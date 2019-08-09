لبنان.. لقاء مصالحة في القصر الرئاسي بين جنبلاط وإرسلان

يعقد عصر اليوم الجمعة لقاء مصالحة في القصر الجمهوري في بعبدا يضم عددا من السياسيين اللبنانيين على خلفية الأزمة التي خلفتها حادثة قبرشمون.

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ومن المتوقع أن يحضر اللقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان.

وأكد جنبلاط وفق "رويترز" أنه سيحضر اللقاء.

ورجحت وسائل الإعلام اللبنانية عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم أو غدا قبل سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن.

يذكر أن توترا حصل إثر زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة الشوف بجبل لبنان في يونيو الماضي، التي أدت إلى مقتل مرافقين للوزير صالح الغريب المقرب من باسيل نتيجة تبادل لإطلاق النار في منطقة قبرشمون.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أثارت جدلا بعدما أصدرت بيانا حول الحادث قالت فيه إن "واشنطن تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة، دون أي تدخل سياسي، ودون تأجيج النعرات الطائفية".

ولفتت إلى أن "أي محاولة لاستغلال أحداث قبرشمون بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب أن يتم رفضها".

وفي السياق عينه، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي السفيرة الأمريكية في لبنان، إليزابيث ريتشارد، واستعرض معها آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية