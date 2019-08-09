لبنان.. بيان للسفارة الأمريكية بخصوص "حادثة الجبل" يثير جدلا وترجيح انعقاد جلسة حكومية اليوم

ترجح الأوساط السياسية اللبنانية عقد جلسة للحكومة اليوم الجمعة، بعد تعطيل دام أكثر من شهر بسبب أزمة "حادثة الجبل"، في وقت أثار فيه بيان للسفارة الأمريكية في بيروت ردود فعل مختلفة.

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فقد دان "حزب الله" اللبناني، البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، بشأن حادثة "قبرشمون"، التي قتل فيها مرافقان لأحد الوزراء في إطلاق نار.

واعتبر "حزب الله" البيان الأمريكي "تدخلا سافرا وفظا ووقحا في الشؤون اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها، وغايته إضفاء التعقيد على الأزمة الراهنة".

وأصدرت السفارة الأمريكية في لبنان بيانا بشأن أحداث "قبرشمون" في الجبل قالت فيه "إن واشنطن تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة، دون أي تدخل سياسي، ودون تأجيج النعرات الطائفية".

ولفتت السفارة إلى أن "أي محاولة لاستغلال أحداث قبرشمون بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب أن يتم رفضهل".

وتعليقا على بيان السفارة الأمريكية، أكد "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهو طرف في أحداث "قبرشمون"، "أن البيان يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث في لبنان من تدجين وتدخل سافر في شؤون القضاء ومحاولة تركيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات".

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "البناء" اللبنانية أن البيان الصادر عن السفارة الأمريكية هو "بمثابة إعلان رسم خطوط حمراء أمام المسار القضائي في القضية، عبر التحذير من تدخل سياسي، ما يجعل البيان متطابقا مع اتهامات "الاشتراكي" لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون بالتدخل السياسي في عمل القضاء".

أما صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة من لندن، فنقلت عن مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية قولها إن "من الجيد أن تهتم السفارات بسلامة العمل القضائي في لبنان وعدم إقحام السياسة فيه"، مشيرة إلى أن "من المهم أيضا ألا تقحم السفارات نفسها في ما لا يعنيها، أي في شؤون لبنان الداخلية وتحديدا في عمل القضاء".

من جهة أخرى، أفاد مصدر سياسي لصحيفة "القبس" الكويتية بأن "بيان السفارة الأمريكية غير مألوف في سياسة واشنطن في التعامل مع حدث أمني أو سياسي محلي، وهنا تكمن أهميته، معتبرا أن واشنطن ما كانت لتدخل على خط الأزمة اللبنانية لولا أن التأزم السياسي بلغ مرحلة متقدمة من الخطورة".

ويكشف المصدر أن "معلومات متقاطعة من دوائر أوروبية تشي بصدور بيان أوروبي مماثل لبيان السفارة الأمريكية، مرجحا أن يمهد ذلك لعقوبات أمريكية قد تطال مسؤولين في التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية".

في هذا الوقت، أفادت وسائل إعلام لبنانية بإمكان عقد جلسة للحكومة اللبنانية عصر اليوم الجمعة بعد توقف دام أكثر من شهر و10 أيام.

المصدر: وكالات