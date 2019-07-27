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البحرية المغربية تنقذ نحو 250 مهاجرا في المتوسط

أخبار العالم العربي

البحرية المغربية تنقذ نحو 250 مهاجرا في المتوسط
Reuters Jon Nazca
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أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن وحدة من البحرية الملكية أنقذت 242 مهاجرا في مضيق جبل طارق وفي عرض البحر الأبيض المتوسط ليلة الخميس على الجمعة.

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ونقلت الوكالة في ساعات متأخرة من أمس الجمعة عن مصدر عسكري قوله إن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وهم كانوا "يواجهون صعوبات" على متن عدد من القوارب المطاطية، وبينهم 50 امرأة و12 قاصرا.

وأكد المصدر أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا في حالة صحية متدهورة وتلقوا الإسعافات اللازمة على متن قوارب البحرية المغربية، قبل نقلهم بسلام إلى الموانئ المغربية المطلة على المتوسط لاتخاذ "الإجراءات الإدارة الجاري بها العمل".

وجاءت هذه الأنباء على خلفية مخاوف الأمم المتحدة من مقتل أكثر من 150 مهاجرا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا الخميس الماضي.

وخصص الاتحاد الأوروبي للمغرب 140 مليون يورو العام الماضي لدعم جهود المملكة لمحاربة تهريب البشر.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية + وكالات

 

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