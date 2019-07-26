انتشال 62 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الليبية

أعلنت فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

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وقال مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في مدينة الخمس، عبد المنعم أبو صبيع، إن "فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجرا مساء أمس وحتى ظهر اليوم".

وكانت البحرية الليبية، أنقذت السبت الماضي، 53 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد نحو 40 ميلا شمال صبراتة غربي ليبيا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعربت عن خشيتها من احتمال مقتل أكثر من 150 شخصا، في حادث تحطم السفينة.

كما دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة مرارا، إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا، حيث يتم "سجنهم في ظروف غير إنسانية".

جدير بالذكر أن ليبيا تعد المنطلق الرئيس للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

المصدر: وكالات