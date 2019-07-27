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مصدر عسكري: طائرات "قوات حفتر" تقصف الكلية الجوية في مصراتة

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري: طائرات
Reuters Ismail Zitouny
أرشيف - قاعدة مصراتة الجوية، ليبيا 4 سبتمبر 2016
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قال مصدر عسكري تابع لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت إن سلاح الجو التابع للجيش قصف أهدافا عسكرية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة في شمال غربي ليبيا.

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وقال المصدر العسكري لوكالة سبوتنيك، إن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني نفذت عدة غارات على مدينة مصراتة الليبية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو استهدف الكلية الجوية العسكرية بمصراتة"​​​.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في وقت سباق، يوم أمس الجمعة، عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة وطائرة شحن تابعتين لقوات حفتر في قاعدة الجفرة الجوية جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب المعارك الدائرة.

المصدر: RT + سبوتنيك 

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