فيما أعلن "الجيش الليبي" أمس أنه أسقط طائرة مسيرة حاولت استهداف قواته في الجفرة، أعلن جيش حكومة الوفاق اليوم أنه دمر طائرة شحن عسكرية وحظيرة طائرات مسيرة في قاعدة الجفرة الجوية.

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وأفادت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق في بيان بالخصوص بأن قواتها، ردا على خطاب حفتر الأخير، استهدفت قاعدة الجفرة الواقعة وسط الصحراء الليبية، ودمرت "حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن يوشن 76 تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي".

بالمقابل، أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن دفاعاته الجوية أسقطت "طائرة تركية مسيرة بعد محاولة استهدافها لوحدات القوات المسلحة بمدينة الجفرة".

وذكر الناطق الرسمي باسم القائد العام "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري أن "وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية تابعة لمليشيات مصراته بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية".

وفي تطور آخر لافت، نقلت وسائل إعلام مقربة من "الجيش الليبي" بقيادة حفتر نفي أنباء ترددت عن تحليق طائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق فوق مقر القائد العام للجيش في منطقة الرجمة، شرق بنغازي.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق تداولت نبأ عن تحليق طائرة مسيرة في أجواء الرجمة والمناطق المجاورة لها، بما فيها قاعدة بنينا الجوية.

وفي وقت لاحق أعلن بيان لرئاسة أركان الدفاع الجوي التابع للقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر أن "الأجواء الليبية التي تحت سيطرة الجيش من الجفرة حتى أمساعد والجغبوب تحت حماية منظومة الدفاع الجوي بما في ذلك بنغازي، وتنفي الإشاعات التي تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية".

المصدر: وسائل إعلام ليبية