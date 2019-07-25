"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال قاعدة الجفرة

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية مسيرة شمال قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء.

وأكد المركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية لـ "قوات الوفاق" حاولت استهداف القوات المسلحة في منطقة الجفرة.

وكان القائد العام لـ "لجيش الوطني الليبي" المشير أركان حرب، خليفة حفتر، قد أكد في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، أن القوات الليبية تقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس.

وحث القائد العام للقوات المسلحة في الكلمة التي وجهها لجنود وضباط صف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة، على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة.

وشدد على أنه يهدف إلى تحرير البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية