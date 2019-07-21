اعتداء بقذائف صاروخية على مدينتي مصياف وسلحب في حماة السورية
AFP Maria ANTONOVA
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة مصياف في محافظة حماة ناجمة عن اعتداء بقذائف صاروخية مصدرها مسلحون، وليست ناجمة عن "اعتداء خارجي".
وبينما اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بأخبار مقتضبة تقول إن "الأصوات التي سمعت ناجمة عن سقوط قذائف بريف حماة الغربي"، ذكرت وسائل إعلام خاصة أن "التنظيمات الإرهابية المتمركزة بريف حماة الشمالي اعتدت على مدينتي مصياف وسلحب بعدة قذائف صاروخية".
وأكدت المصادر أن "لا معلومات أولية عن إصابات أو أضرار".
وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تتحدث عن "اعتداء خارجي" على مدينة مصياف التي سبق أن شهدت عددا من الاعتداءات الإسرائيلية.
المصدر: RT
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