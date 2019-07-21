 
مباشر

اعتداء بقذائف صاروخية على مدينتي مصياف وسلحب في حماة السورية

أخبار العالم العربي

اعتداء بقذائف صاروخية على مدينتي مصياف وسلحب في حماة السورية
AFP Maria ANTONOVA
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5kg

ذكرت وسائل إعلام سورية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة مصياف في محافظة حماة ناجمة عن اعتداء بقذائف صاروخية مصدرها مسلحون، وليست ناجمة عن "اعتداء خارجي".

وبينما اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بأخبار مقتضبة تقول إن "الأصوات التي سمعت ناجمة عن سقوط قذائف بريف حماة الغربي"، ذكرت وسائل إعلام خاصة أن "التنظيمات الإرهابية المتمركزة بريف حماة الشمالي اعتدت على مدينتي مصياف وسلحب بعدة قذائف صاروخية".

وأكدت المصادر أن "لا معلومات أولية عن إصابات أو أضرار".

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تتحدث عن "اعتداء خارجي" على مدينة مصياف التي سبق أن شهدت عددا من الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا