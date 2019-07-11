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 فيديو.. عراقيون يهتفون باسم صدام حسين في بغداد

أخبار العالم العربي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لعشرات المواطنين العراقيين، وهم يهتفون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب معلومات حصلت عليها RT، فإن "الفيديو لمجموعة مواطنين في منطقة الدولعي ذات الأغلبية السكانية الشيعية"، ووفقا لهذه المعلومات، فإنهم تظاهروا احتجاجا على هدم القوات الأمنية لبعض المحال في أسواق المنطقة.

وهتف المتظاهرون قائلين: "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، وتظهر أيضا في الفيديو مجموعة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية أمام المتظاهرين الغاضبين.

 

المصدر: RT

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