إصابة فلسطيني ألقى زجاجة حارقة على محكمة عسكرية

أصيب شاب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ظهر اليوم الثلاثاء بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه بذريعة إلقائه زجاجة حارقة باتجاه محكمة عسكرية.

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وقال بيان صادر عن الجيش، إن الشاب ألقى عدة زجاجات حارقة باتجاه موقع تابع لحرس الحدود على مدخل المحكمة العسكرية "شومرون" قرب قرية سالم بالضفة الغربية.

وحسب البيان، فإن قوات الحرس أطلقت النار على الشاب، فأصيب بالرصاص في أطرافه السفلى، وقامت باعتقاله.

وفي أعقاب الحادث أغلق مدخل المحكمة العسكرية، وشرعت قوات الجيش في تمشيط المنطقة.

المصدر: عرب 48