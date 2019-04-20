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إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي بذريعة طعن

أخبار العالم العربي

إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي بذريعة طعن
Reuters
أرشيف
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار، اليوم السبت، على فلسطيني عند حاجز زعترة جنوب نابلس بذريعة محاولته القيام بعملية طعن.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، "أصيب مواطن بجراح حرجة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، جنوب نابلس".

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على شاب فلسطيني قرب الحاجز.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، إنه تم إحباط محاولة طعن جنود من قوات "حرس الحدود" على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأكد المتحدث أن الجيش تمكن من "تحييد" المنفذ دون إصابات في صفوف الجنود.

المصدر: RT، وكالات

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