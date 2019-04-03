مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته عقب إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليه، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر طبية إسرائيلية، تأكيدها وفاة الشاب الفلسطيني محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح من خربه قيس سلفيت.

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وكان مستوطن قد فتح النار على شاب فلسطيني على مفرق قرية بيتا قرب حوارة، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن، وأصابه بجروح حرجة، كما أصاب شابا آخر كان يقف في المكان، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

لكن شهود عيان كذبوا الرواية الإسرائيلية عن عملية الطعن، وقالوا إن الشابين اللذين أصيبا كان أحدهما سائق شاحنة وقد ترجل من شاحنته بسبب إغلاق المستوطن للطريق أمامه، قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار علية، فيما أصيب الشاب الثاني أثناء وجوده في المكان نتيجة لإطلاق النار الكثيف.

المصدر: "معا"