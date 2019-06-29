المجلس العسكري في السودان: المقترح الإفريقي-الإثيوبي صالح للتفاوض

أعلن المجلس الانتقالي العسكري في السودان أن المقترح الذي تسلمه من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لتطبيق انتقال في البلاد صالح للتفاوض، ويمكن أن يشكل أرضية لاستئناف الحوار مع المحتجين.

إقرأ المزيد

وذكر الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، في بيان متلفز بث ليلة أمس الجمعة، ذكر أن المجلس درس المقترح الذي تسلمه من الوساطة الإثيوبية-الإفريقية المشتركة، وووضع عددا من الملاحظات بشأنه.

وتابع: "إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي"، مبديا تطلع المجلس إلى إطلاق مفاوضات جادة وصادقة فورا مع المتظاهرين المطالبين بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتسليم الحكم لسلطة مدنية في البلاد.

وأعرب الفريق عن تقدير المجلس لجهود الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق سياسي في السودان الذي يشهد منذ عزل البشير توترا مستمرا بلغ ذروته عندما قتل عشرات المحتجين إثر فض قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي العسكري للاعتصام المنظم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أوائل يونيو الجاري.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي التحالف المنظم للاحتجاجات، قد أكدت تلقيها المقترح الإثيوبي-الإفريقي، ولم تعلن بعد قرارها بشأنه.

المصدر: RT + وكالات