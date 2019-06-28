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السودان.. قوى الحرية والتغيير تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

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السودان.. قوى الحرية والتغيير تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري
Reuters
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أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تنظم الاحتجاجات في السودان، تلقيها من الوسطاء الإفريقيين والإثيوبيين مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد.

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وذكرت "القوى" في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين"، أكبر مكون فيها، على "فيسبوك" أنها استلمت أمس الخميس مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة للاتفاق مع المجلس العسكرية "على أساس إعلان المبادئ".

وأشارت الحركة الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والانتقال إلى حكومة مدنية في السودان أنها سبق أن أعربت عن موافقتها على إعلان المبادئ، مع إبداء بعض الملاحظات، مضيفة: "نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه".

وبلغت حدة التوتر في السودان ذروتها أوائل يونيو الجاري، إذ قتل عشرات المتظاهرين جراء فض قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، للاعتصام المنظم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

ويبذل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا جهود الوساطة في محاولة لإيجاد حل للنزاع.

المصدر: RT

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