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واشنطن تدعو إلى سلمية الحراك ووقف الهجمات على المدنيين في السودان

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واشنطن تدعو إلى سلمية الحراك ووقف الهجمات على المدنيين في السودان
Reuters
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حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، المجلس العسكري الانتقالي على وقف الهجمات على المدنيين، داعيا في الوقت نفسه إلى "سلمية الحراك" في البلاد.

وجاءت هذه الدعوات على لسان بوث في إطار زيارته إلى الخرطوم، من 22 إلى 26 الشهر الجاري، حسب بيان أصدرته السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن بوث أكد في اجتماعاته العديدة بالعاصمة السودانية دعم الولايات المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع من الشعب في البلاد، مبديا التزام واشنطن الراسخ بالتعاون مع الشعب السوداني.

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مصدر: واشنطن طلبت من المعارضة السودانية وقف التصعيد مع المجلس العسكري
مصدر: واشنطن طلبت من المعارضة السودانية وقف التصعيد مع المجلس العسكري

وشجع المبعوث الأمريكي الشعب السوداني على مواصلة الجهود في سبيل تشكيل حكومة انتقالية، بالاستفادة من الوساطة الإفريقية والإثيوبية، كما حث المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير على "وقف الهجمات على المدنيين، والسماح بالتجمع السلمي والاحتجاج ودعم تحقيق مستقل في الهجوم المروع الذي وقع في الثالث من يونيو على الاعتصام السلمي".

كما دعا الدبلوماسي الأمريكي إلى إعادة خدمة الإنترنت، ونصح المجلس بعدم تشكيل حكومة أو تنظيم انتخابات من جانب واحد.

وبلغت حدة التوتر في السودان ذروتها، في 3 يونيو، عندما قتل عشرات المحتجين إثر فض قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي العسكري اعتصاما أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

المصدر: RT

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