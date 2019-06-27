واشنطن تدعو إلى سلمية الحراك ووقف الهجمات على المدنيين في السودان

حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، المجلس العسكري الانتقالي على وقف الهجمات على المدنيين، داعيا في الوقت نفسه إلى "سلمية الحراك" في البلاد.

وجاءت هذه الدعوات على لسان بوث في إطار زيارته إلى الخرطوم، من 22 إلى 26 الشهر الجاري، حسب بيان أصدرته السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الخميس.

Special Envoy on Sudan Donald Booth traveled to Khartoum June 22 through 26. In his numerous engagements, Ambassador Booth reiterated U.S. support for a civilian-led transitional government broadly supported by the Sudanese people. https://t.co/wf30PwQO5Hpic.twitter.com/8FP9gds3rZ — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 27, 2019

وذكر البيان أن بوث أكد في اجتماعاته العديدة بالعاصمة السودانية دعم الولايات المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع من الشعب في البلاد، مبديا التزام واشنطن الراسخ بالتعاون مع الشعب السوداني.

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وشجع المبعوث الأمريكي الشعب السوداني على مواصلة الجهود في سبيل تشكيل حكومة انتقالية، بالاستفادة من الوساطة الإفريقية والإثيوبية، كما حث المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير على "وقف الهجمات على المدنيين، والسماح بالتجمع السلمي والاحتجاج ودعم تحقيق مستقل في الهجوم المروع الذي وقع في الثالث من يونيو على الاعتصام السلمي".

كما دعا الدبلوماسي الأمريكي إلى إعادة خدمة الإنترنت، ونصح المجلس بعدم تشكيل حكومة أو تنظيم انتخابات من جانب واحد.

وبلغت حدة التوتر في السودان ذروتها، في 3 يونيو، عندما قتل عشرات المحتجين إثر فض قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي العسكري اعتصاما أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

المصدر: RT