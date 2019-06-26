مصدر: واشنطن طلبت من المعارضة السودانية وقف التصعيد مع المجلس العسكري

قال مصدر في قوى الحرية والتغيير لـ RT، إن المبعوث الأمريكي طلب منهم في اجتماع يوم الثلاثاء وقف التصعيد مع المجلس العسكري والاتفاق على نقل السلطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري.

وذكر المصدر، أن المبعوث الأمريكي أشار إلى نية المجلس العسكري تشكيل حكومة انتقالية، داعيا قوى التغيير إلى عدم إقصاء الأحزاب الأخرى.

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ودعت قوى الحرية والتغيير لمظاهرة مليونية في 30 يونيو، الموافق لتاريخ اعتلاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للسلطة، وأيضا انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

المصدر: RT