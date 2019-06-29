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شاهد.. ذئاب مفترسة تعيش مع العراقيين في السليمانية

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شاهد.. ذئاب مفترسة تعيش مع العراقيين في السليمانية
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قامت عوائل في محافظة السليمانية بالعراق بترويض ذئاب برية ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﺠﻤﺎﻝ بشمال العراق.

وبحسب ما ذكره شهود عيان فإن "الهدف من ذلك تحويل هذه الذئاب المفترسة إلى أليفة، تربطها مع الإنسان علاقة إيجابية يكون فيها الذئب وسيلة للحماية".

شاهد.. ذئاب مفترسة تعيش مع العراقيين في السليمانية

وأضافوا أن "الأطفال والصبيان أكثر إرتباطا بالذئاب، التي يتم إحتضانها منذ الصغر لكي يتم تطبيعها على التعايش مع الإنسان".

شاهد.. ذئاب مفترسة تعيش مع العراقيين في السليمانية

المصدر:السومرية نوز

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