أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة تزايدا في أعداد الشباب العربي الراغب في الهجرة إلى خارج أوطانهم، لأسباب اقتصادية بالأساس.

إقرأ المزيد

وأكدت شبكة "البارومتر العربي" البحثية أن الدراسة الاستقصائية هي الأكبر على الإطلاق في المنطقة، حيث شملت شريحة تتكون من 25 ألف شخص في 11 بلدا، واستمرت من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019.

وعبر شخص من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع عن رغبته في الهجرة لأسباب اقتصادية في الأساس، حيث شهد الأردن أكبر زيادة في هذا المجال، إذ ارتفع عدد الراغبين في الهجرة هناك من الربع في عام 2013 إلى النصف تقريبا اليوم، في حين انخفضت النسبة في السودان، ولكنها ما زالت تمثل نصف عدد السكان الشباب.

وشهد لبنان واليمن أكبر انخفاض في عدد الراغبين في الهجرة، حيث انخفضت نسبتهم إلى حوالي 20 بالمئة.

كما انخفضت نسبة أولئك الذين يقولون إنهم سيختارون أوروبا مقصدا من 51 في المئة في عام 2016 إلى 42 في المئة اليوم.

من جانب آخر، ارتفعت نسبة الذين يفكرون في الهجرة إلى أمريكا الشمالية من 23 في المئة إلى 27 في المئة، بينما انخفضت نسبة الذين يريدون الهجرة إلى دول الخليج انخفاضا طفيفا لتبلغ 20 في المئة.

المصدر: "بي بي سي"