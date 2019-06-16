تبنت الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) لمقاطعة كيبيك الكندية اليوم الأحد مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة، سيؤدي إلى إلغاء 18 ألف ملف هجرة مودع في هذه المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

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ووافق أعضاء الجمعية على تبني مشروع القانون بعد جلسة استثنائية طويلة دعا إليها حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك "CAQ"، حسبما أعلنه وزير كيبيك للهجرة، سيمون جولان باريت، في حسابه على "تويتر".

وينص مشروع القانون على إصلاح عملية اختيار المرشحين للهجرة، بما يتناسب مع حاجيات اليد العاملة في المقاطعة، وهو ما سيؤدي لإلغاء 18 ألف ملف ترشح أودع وفق النظام السابق الذي طبق مبدأ "الأولوية للسباقين بالتسجيل".

وقالت حكومة المقاطعة إن النظام الجديد سيسمح بمعالجة ملفات العمال المهرة في مدة 6 أشهر فقط بعد أن كانت تستغرق 36 شهرا.

ونددت المعارضة بمشروع القانون واصفة إياه بـ "غير الإنساني"، واتهم نوابها الحكومة بأنها "عاجزة" على دراسة 18 ألف ملف.

يذكر أن حزب رئيس الحكومة، فرانسوا ليغو، استلم مقاليد السلطة شهر أكتوبر الماضي، بعد أن وعد بتخفيض عدد المهاجرين واللاجئين إلى كيبيك بأكثر من 20 بالمئة كل سنة.

المصدر: لوفيغارو + أ ف ب