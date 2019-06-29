نشر خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، مقطع فيديو لوالدهما الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتحدث عن الحرب في اليمن.

ويظهر الفيديو الذي نشره شقيق أمير قطر على حسابه في "فيسبوك" مساء أمس الجمعة "الأمير الوالد"، وهو يجلس قائلا إن الدولة اليمنية "صار لها كم سنة وهي من حرب إلى حرب".

وتابع: "ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك إللي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من إللي قلته سويته".

ومن غير المعروف متى وأين سجل هذا الفيديو، ولم يعلق خليفة بن حمد عليه إلا بكلمة "الطبيب".

المصدر: وكالات