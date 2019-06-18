السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية

دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.

وحذر مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي من "التداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي".

وأكدت السعودية في وقت سابق، عقب استهداف ناقلات نفط في خليج عمان، وقبل ذلك قبالة سواحل الإمارات، أكدت أن إبقاء ممرات الشحن مفتوحة لنقل النفط وغيره من إمدادات الطاقة مهم جدا للاقتصاد العالمي.

المصدر: واس