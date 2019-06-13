السعودية: سنتخذ إجراءات لحماية موانئنا ومياهنا الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء "واس" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، دان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، مؤكدا أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية.

ونقلت "واس"، اليوم الخميس، عن الوزير قوله: "نشجب الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء "استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم".

وأكد الفالح أن "المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية".

ودعا الوزير السعودي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية".

يتبع...