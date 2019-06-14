انضمت بريطانيا والسعودية إلى الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى إيران بشن هجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس الخميس.

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وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في حديثه لقناة "سي أن أن": "لا يوجد لدينا أساس لعدم الموافقة على تصريح وزير الخارجية (الأمريكي مايك بومبيو). ونحن نتفق معه".

وأضاف أنه "يوجد تاريخ لمثل هذه الأعمال الإيرانية".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أيضا عن دعمه لاتهامات بومبيو الموجهة إلى إيران.

وجاء في بيان صدر عنه أن لندن حذرت طهران من "عدم معقولية" أعمالها هذه.

وقال: "يثير ذلك قلقا عميقا، وهو يحدث في لحظة ازدياد الوضع توترا بشكل كبير للغاية. وكنت على اتصال مع بومبيو، وبالرغم من أننا سنعد تقييمنا لهذه الأحداث بشكل دقيق وبوعي، فننطلق من صحة موقف حلفائنا الأمريكيين".

وأضاف: "إننا نقف موقفا جديا جدا من ذلك، وتكمن رسالتي الموجهة إلى إيران في أن التصعيد غير المعقول تماما يمثل خطرا بالنسبة لآفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهم إيران بشن هجوم أمس الخميس على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأشار إلى أن استنتاجه يعتمد على المعلومات الاستخباراتية، دون تقديم أي أدلة حقيقية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وعربية، أمس الخميس، بأن ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageous" تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

المصدر: إنترفاكس