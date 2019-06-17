نعى ديوان حاكم دبي، مساء الاثنين، الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، سابقا، ونجل شقيقة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب بيان النعي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي يوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي.

والشيخ القطري منصور آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.

ووالد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر.

المصدر: "وام" + "ويكيبيديا"