الكويت تستضيف أول اجتماع عسكري خليجي-مصري-أردني-أمريكي بشأن "حسم العقبان 2020"

استضافت دولة الكويت أول اجتماع عسكري بشأن مناورات "حسم العقبان" المقرر إجراؤها العام المقبل، ضم ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها أن الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين "حسم العقبان 2020" عقد صباح اليوم الأحد بهدف الإعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين الذي سوف تجرى فعالياته في البلاد شهر مارس العام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع بحث أيضا توحيد مفاهيم العمليات العسكرية المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركين وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتطويره.

1️⃣ عقد صباح اليوم الإجتماع التخطيطي الأول لتمرين (حسم العقبان 2020 ) برئاسة مديرية التدريب المشتركة بهيئة العمليات والخطط ، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية

الهاشمية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة pic.twitter.com/fMlAxVNMDX — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 16, 2019

ونظمت في المنطقة سلسلة تمارين "حسم العقبان" منذ عام 2000، وتستضيف الكويت هذا التمرين للمرة الثالثة على التوالي، ما يعد "مكسبا استراتيجيا".

المصدر: كونا