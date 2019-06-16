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الكويت تستضيف أول اجتماع عسكري خليجي-مصري-أردني-أمريكي بشأن "حسم العقبان 2020"

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الكويت تستضيف أول اجتماع عسكري خليجي-مصري-أردني-أمريكي بشأن
Reuters
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استضافت دولة الكويت أول اجتماع عسكري بشأن مناورات "حسم العقبان" المقرر إجراؤها العام المقبل، ضم ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها أن الاجتماع التخطيطي الأول لتمرين "حسم العقبان 2020" عقد صباح اليوم الأحد بهدف الإعداد والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين الذي سوف تجرى فعالياته في البلاد شهر مارس العام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع بحث أيضا توحيد مفاهيم العمليات العسكرية المشتركة لرفع قدرة الاستجابة للمشاركين وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتطويره.

ونظمت في المنطقة سلسلة تمارين "حسم العقبان" منذ عام 2000، وتستضيف الكويت هذا التمرين للمرة الثالثة على التوالي، ما يعد "مكسبا استراتيجيا".

المصدر: كونا

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