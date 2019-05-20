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مصر.. صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجددا! (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. صاحب أشهر علامة نصر في حرب أكتوبر يرفعها مجددا! (صورة)
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نشرت صفحة الفريق" كامل الوزير" المتخصصة في أخبار وزير النقل المصري، صورة للمجند المصري، محمد طه يعقوب" صاحب أشهر علامة نصر أمام خط بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

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وقالت الصفحة في منشور لها: "البطل محمد طه يعقوب صاحب أشهر علامة نصر أمام خط بارليف في انتصار حرب أكتوبر المجيدة، يرفع نفس العلامة اليوم من أعلى جسر تحيا مصر".

ويعتبر جسر "تحيا مصر"، الجسر المعلق الأعرض في العالم حسب موسوعة غينيس، ويعتبره المصريون من أهم الإنجازات التي حدثت في الوقت الحالي، حيث يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مرورا بأعلى نهر النيل.

المصدر: RT

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