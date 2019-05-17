بعد تكذيب إشاعة انهياره.. تجربة السير على الممشى الزجاجي لأعرض جسر بالعالم في مصر!

بعدما نفت الحكومة المصرية صحة الأنباء المتداولة حول انهيار الممشى الزجاجي لأعرض جسر في العالم، بروض الفرج، قام مصريون بتجربته للتأكد من قوته.

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وانتشر مقطع فيديو يظهر عددا من الشبان وهم يسيرون على الممشى الزجاجي لأعرض جسر معلق في العالم، بمنطقة روض الفرج على نهر النيل.

وأقدمت مجموعة من المصريين على هذه الخطوة بعد تداول صورة مزيفة، تقول إن الممشى انهار، ما نفاه المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، محور روض الفرج الذي يضم جسر (كوبري) تحيا مصر المعلق ويربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين، دون المرور بقلب القاهرة.

المصدر: RT