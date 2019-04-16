اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر، بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني.

وكتب الوزير القطري آل ثاني على "تويتر": "تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في #ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "يجب أن تعي الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري وأن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

يتبع...