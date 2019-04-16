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الدوحة: يجب إجبار حفتر على الانسحاب من المناطق المحتلة

أخبار العالم العربي

الدوحة: يجب إجبار حفتر على الانسحاب من المناطق المحتلة
AP Gregorio Borgia
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر، بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني.

وكتب الوزير القطري آل ثاني على "تويتر": "تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

وأضاف: "يجب أن تعي الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري وأن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

يتبع...

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