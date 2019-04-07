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طرابلس تعلن انطلاق عملية "بركان الغضب" والأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية

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أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي، محمد قنونو، انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "بركان الغضب" ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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صورة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر على مطار طرابلس الدولي، 6 أبريل 2019
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وقال قنونو في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "سنحافظ على مدنية الدولة، ولن نسمح بعسكرة الدولة"، مضيفا: "نعاهد أبناء شعبنا على قدرتنا وجاهزيتنا لدحر العدو وحماية مؤسسات الدولة".

وأوضح قنونو أن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا.

وقال المتحدث إن طرابلس وعددا من المدن الليبية تتعرض لهجوم من قبل قوات المشير حفتر بهدف الانقلاب على الشرعية.

في غضون ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أطراف النزاع لهدنة إنسانية لمدة ساعتين من الساعة 4 مساء إلى 6 مساء، لإخراج الجرحى والعائلات العلقة.

هذا وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر الخميس الماضي عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس.

المصدر: RT

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