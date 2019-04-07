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طرفا النزاع الليبي يلجآن لسلاح الجو في معركة طرابلس

أخبار العالم العربي

طرفا النزاع الليبي يلجآن لسلاح الجو في معركة طرابلس
RT
صورة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر على مطار طرابلس الدولي، 6 أبريل 2019
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أفاد مراسلنا بأن طائرة حربية تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قصفت، اليوم الأحد، مطار طرابلس، الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس السبت.

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عناصر "الجيش الوطني الليبي" في مطار طرابلس الدولي
مصدر في "الجيش الوطني الليبي" لـRT: مطار طرابلس تحت سيطرتنا

ونقل المراسل عن مصدر عسكري تابع لقوات المجلس الرئاسي، أنه تم إحراز تقدم في محور طريق المطار.

من جانبه أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشاركته في العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس، واستهدافه آليات عسكرية قرب معسكر النقيلة جنوب العاصمة طرابلس على طريق المطار.

هذا وكانت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، أعلنت أمس السبت، أنها تعرضت لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن الغارة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

المصدر: RT

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