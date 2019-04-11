الداخلية المصرية: توجيه ضربة أمنية استباقية لجماعة الإخوان (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها قامت بتوجيه ضربة أمنية استباقية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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وقالت الداخلية المصرية في بيان: "توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".

وأشار بيان الداخلية إلى أن "عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة في محافظة القليوبية وكرا للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وتمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية".

وأسفر الأمر عن مصرع 6 أشخاص منهم وعثر بحوزتهم على (بندقيتين آليتين عيار 7.62× 39، و3 خزائن بندقية آلية، ومسدس عيام 9 مم، وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ).

المصدر: RT