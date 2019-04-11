 
مباشر
عاجل
التلفزيون السوداني: وزير الدفاع عوض بن عوف يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي

الداخلية المصرية: توجيه ضربة أمنية استباقية لجماعة الإخوان (صور)

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية: توجيه ضربة أمنية استباقية لجماعة الإخوان (صور)
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lphh

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها قامت بتوجيه ضربة أمنية استباقية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

إقرأ المزيد
الأمن المصري
الأمن المصري يقتل 4 مسلحين في الصعيد (صورة)

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".

وأشار بيان الداخلية إلى أن "عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة في محافظة القليوبية وكرا للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وتمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية".

وأسفر الأمر عن مصرع 6 أشخاص منهم وعثر بحوزتهم على (بندقيتين آليتين عيار 7.62× 39، و3 خزائن بندقية آلية، ومسدس عيام 9 مم، وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ).

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل "اقتلاع" الرئيس السوداني عمر البشير