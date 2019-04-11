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الأمن المصري يقتل 4 مسلحين في الصعيد (صورة)

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يقتل 4 مسلحين في الصعيد (صورة)
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من استهداف سيارة دفع رباعي كانت تقل أربعة مسلحين مسجلين جنائيا، هربوا من أحد الحواجز الأمنية بطريق البحر الأحمر – الأقصر.

RT
صورة سيارة الدفع الرباعي

وقالت مصادر لـRT، أن "قوات الأمن حاولت إيقاف السيارة في البداية للتفتيش، إلا أنها أسرعت وجرى تبادل لإطلاق النيران، وفرت السيارة إلا أن رجال الأمن تعقبوها بعد دخولها إحدى القرى بمركز اسنا بصعيد مصر".

وأضافت المصادر أنه تم تبادل لإطلاق النيران مرة أخرى قتل على إثره أربعة عناصر إجرامية، حيث يمتلك القتلى سجلا جنائيا بسرقات وترويع وفرض سيطرة.

المصدر: RT

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