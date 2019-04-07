عبد المهدي لخامنئي: نهج العراق قائم على عدم الدخول بمحاور

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن نهج العراق قائم على تعزيز فرص التعاون مع جميع دول الجوار وعدم الدخول بمحور على حساب أي دولة أخرى.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن مكتبه، أمس السبت، أن "عبد المهدي أشاد خلال لقائه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بوقوف إيران إلى جانب الشعب العراقي ضد الإرهاب حتى تحرير كامل أراضيه، وأشار إلى عزم الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع إيران في جميع المجالات والسعي المشترك لتنفيذ الاتفاقيات".

وأضاف أن "نهج الحكومة العراقية قائم على تقوية المشتركات وتعزيز فرص التعاون مع جميع دول الجوار وعدم الدخول بمحور على حساب أي دولة، ورفض سياسة المحاور، والرغبة بإقامة علاقات تخدم جميع شعوب المنطقة".

وأشار عبد المهدي، بحسب البيان، إلى قيامه قريبا "بجولة تشمل دول المنطقة والجوار العربي لتعزيز هذا النهج".

ونقل البيان عن خامنئي قوله إن "العلاقات بين العراق وإيران تاريخية وعميقة، وإن أواصر العلاقة التي تربط الشعبين الجارين تعززها الإرادة والرغبة المشتركة للبلدين في تحقيق المصالح المشتركة".

وأشاد خامنئي "بشجاعة الشعب العراقي وهزيمة الإرهاب أمام إرادته ودفاعه عن أرضه ومقدساته"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية قوية وقادرة على سد الثغرات بوجه الإرهاب، وأن العراق اليوم يمثل مركز ثقل إقليمي كبير لصالح شعوب ودول المنطقة".

المصدر: RT