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إيران تبدأ بإصدار تأشيرات السفر مجانا للعراقيين

مال وأعمال

إيران تبدأ بإصدار تأشيرات السفر مجانا للعراقيين
Reuters Thaier Al-Sudani
السفارة الإيرانية في بغداد
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أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم عن بدء إصدار تأشيرات دخول (فيزا) مجانا، للمواطنين العراقيين الذين يرغبون بالسفر إلى إيران، اعتبارا من الأول من أبريل.

وذكر بيان للسفارة الإيرانية أنها "وجميع القنصليات الإيرانية في العراق ستبدأ بإصدار تأشيرات مجانية للعراقيين الذين يعتزمون السفر إلى إيران اعتبارا من الأول من أبريل".

وأضاف البيان أن "ذلك بناء على كتاب وزارة الخارجية الإيرانية الموجه لها بتاريخ 30 مارس 2019 والبيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى العراق في الـ 11 من الشهر الماضي".

وأشار البيان إلى أن "كتاب وزارة الخارجية نص على إصدار تأشيرات الدخول لرعايا البلدين دون أخذ رسوم السمات"، وبين أنه لن يتم استحصال أي رسوم أخرى بهذا الصدد.

المصدر: RT

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