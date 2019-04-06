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شاهد.. المحتجون في السودان يقتحمون مقرا عسكريا لإقامة البشير

أخبار العالم العربي

شاهد.. المحتجون في السودان يقتحمون مقرا عسكريا لإقامة البشير
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
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قالت وسائل إعلام سودانية، يوم السبت، إن المحتجين في الخرطوم اقتحموا "بيت الضيافة" الذي يحتوي على سكن مخصص للرئيس السوداني عمر البشير داخل مقر قيادة الجيش.

ونشر النشطاء مقاطع فيديو وثقت دخول المتظاهرين إلى مقر إقامة الرئيس السوداني.

ووصل المحتجون إلى مقر الجيش تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر أمام مبنى القيادة العامة، إحياء لذكرى انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بالجنرال جعفر النميري.

المصدر: وسائل إعلام سودانية + يوتيوب

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