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الأردن يطالب بضرورة ‏وقف التصعيد في ⁧‫ليبيا‬⁩

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الأردن يطالب بضرورة ‏وقف التصعيد في ⁧‫ليبيا‬⁩
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دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إلى التهدئة وضبط النفس في ليبيا.

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وأكد الصفدي في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن: "وقف التصعيد في ليبيا ضرورة قصوى".

وقال: "ندعوا إلى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد أهمية اعتماد الحل السياسي وإسناد جهود الأمم المتحدة سبيلا لتجاوز الأزمة ولضمان أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها وتخليصها من الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تقدمه في محيط العاصمة طرابلس، فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، رئاسة الأركان الجوية التابعة له بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي للقوات التابعة لحفتر.

المصدر: RT

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