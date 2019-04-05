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غوتيريش من طرابلس إلى بنغازي بحثا عن التهدئة

أخبار العالم العربي

غوتيريش من طرابلس إلى بنغازي بحثا عن التهدئة
Reuters
السراج وغوتيريش في طرابلس
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إلى بنغازي قادما من طرابلس بحثا عن التهدئة في ظل تأزم الأوضاع في ليبيا.

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ومن المنتظر أن يتوجه غوتيريش إلى منطقة الرجمة في شرق مدينة بنغازي للاجتماع بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ويوم أمس الخميس استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس، غوتيريش الذي وصل العاصمة الليبية قادما من مصر.

وفي اليوم الثاني من زيارته، زار غوتيريش مركزا لاحتجاز المهاجرين، وأعرب عن صدمته من الوضع المأسوي الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا.

وقال: "تأثرت كثيرا وصدمت بمستوى المعاناة، وخاصة باليأس الذي وجدته".

وكان الأمين العام للمنظمة الأممية قد قال في مؤتمر صحفي بمصر "هدفنا بسيط، ويتمثل أولا في تجنب أي مواجهات كبيرة قد تؤدي إلى ظروف تزعزع استقرار الوضع في ليبيا".

وشدد على أهمية توحيد "المؤسسات الليبية، من البرلمان الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الأمن الوطني"، معربا عن تمنياته في أن "يكون النقاش الذي دار بين فائز السراج وخليفة حفتر في أبو ظبي خطوة مهمة لضمان ذلك".

المصدر: وكالات

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