الإعدام لنجل ممثل مشهور ارتكب جريمة بشعة إبان مباراة مصر وروسيا في كأس العالم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا للمتهم صلاح المرسي أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه بعد تصديق مفتي مصر.

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وجاء الحكم على نجل الممثل المصري المشهور المرسي أبو العباس بالإعدام، بعد أن قام المتهم بإبلاغ الشرطة بعثوره على جثث الضحايا "زوجته وطفلتيه"، عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا تعرضوا للقتل والخنق على يد والدهم.

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية