جريمة بشعة تهز مصر أثناء مباراة الفراعنة وروسيا

شهدت مصر جريمة بشعة راح ضحيتها امرأة وابنتاها، في غياب الأب الذي خرج من المنزل لمشاهدة مباراة مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم 2018.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد عثر على ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما، وابنتيها 14 سنة، و12 سنة، قتلوا شنقا داخل شقة في منطقة بولاق بالجيزة.

وتبين أن الأم قتلت شنقا بـ"وشاح نسائي"، كما قتلت ابنتها الكبرى شنقا بسلك تليفون، وابنتها الصغرى شنقا بكيس وسادة.

وفي سرده للجريمة المروعة قال زوج المجني عليها ووالد البنتين إنه خرج من المنزل لمشاهدة مباراة مصر وروسيا في أحد المقاهي بالمنطقة، وفور عودته اكتشف الجريمة، وسرقة أموال خاصة به كان يضعها في حقيبة داخل دولاب غرفة نومه، وتبلغ قيمتها 340 ألف جنيه.

ووفقا للتحقيقات فإن الأب اسمه بالكامل صلاح المرسي أبو العباس، وهو نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس.

وتواصل أجهزة الأمن المصرية البحث عن الجناة، مع استمرار التحقيقات من كل من تردد على موقع الحادث والتقطته عدسة الكاميرات حول المنزل.

المصدر: مصراوي