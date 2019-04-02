غوتيريش يتحدث في الأزهر عن ضحايا هجوم نيوزيلندا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب اليوم الثلاثاء، وتحدث عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

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وقال غوتيريش: "على مر الأسابيع الماضية تعرفنا على قصص ملهمة عن الضحايا، وقرأنا عن أشخاص فقدوا حياتهم وهم ينقذون الآخرين".

وأشار غوتيريش إلى كلمات الزوج الذي غمره الحزن على وفاة زوجته ورغم ذلك سامح الجاني لأن الإسلام علمه ذلك.

وأكد أن الجميع يخسر عندما يعتدى على الناس بالقول أو الفعل أو على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عرقهم أو دينهم.

وقال إن للجميع، وخاصة القادة الدينيين، دورا يتعين القيام به لرأب الشقاق وإنهاء الاستقطاب في المجتمعات.

المصدر: news.un