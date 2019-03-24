شيخ الأزهر لعبد المهدي: أرغب بزيارة مدينة النجف الأشرف

أبلغ شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال لقائهما اليوم الأحد في القاهرة، برغبته في زيارة مدينة النجف الأشرف العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أنه أجرى اليوم لقاء خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة مع شيخ الأزهر الشريف حيث أكد عبد المهدي أن العراق "يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "كان للمرجعية الدينية الدور الكبير في الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي".

وأشاد عبد المهدي، حسب البيان، "بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف"، وأكد أن "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين".

بدوره، أعرب الطيب "عن رغبته بزيارة العراق ومدينة النجف الأشرف وعن سروره للتطور الذي يشهده العراق ووحدة شعبه وانتصاره على الإرهاب، مؤكدا: "الروابط القوية تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وتجاوز كل الخلافات وإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء".

وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإعلامي لشيخ الأزهر أنه أشاد "بالنتائج الكبيرة التي حققها العراق في محاربة الإرهاب، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن "الأزهر الشريف يفتح أبوابه لكل العراقيين بمختلف مكوناتهم، وعلى استعداد لمزيد من التعاون في مختلف المجالات العلمية والدعوية، سواء من خلال تقديم المزيد من المنح للطلاب العراقيين الدارسين بالأزهر، أو تدريب الأئمة والخطباء العراقيين على التعامل مع أهم القضايا والمشكلات التي تواجههم، بما يمكنهم من الإسهام في تحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي في العراق".

المصدر: RT