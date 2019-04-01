مصر.. تأييد إعدام 3 متهمين بـ"اغتيال وائل طاحون"

أيدت المحكمة العسكرية العليا إعدام 3 متهمين في القضية 288 لسنة 2015 عسكرية، والمعروفة إعلاميا باغتيال العقيد وائل طاحون، بعدما رفضت الطعون المقدمة منهم على الحكم الصادر ضدهم.

وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من المتهم الرابع محمود سعيد وقضت بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وأيدت الحكم السابق بالسجن المؤبد على باقي المتهمين المحبوسين.

وقضت محكمة الجنايات العسكرية، سابقا بإعدام 8 متهمين، 4 منهم غيابيا، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 16 متهما، أبرزهم يوسف القرضاوي، وبالبراءة وعدم اختصاص لباقي المتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.

ونسبت النيابة العسكرية للقرضاوي وعبد الرحمن البر، (مفتى جماعة الإخوان) ومحمود غزلان، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة، و49 آخرين، اتهامات باغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

كما كشفت التحقيقات أن قادة في جماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، لتأسيس ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.

المصدر: اليوم السابع