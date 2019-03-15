الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة البندري
AFP FAYEZ NURELDINE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه سيصلى عليها السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وشغلت الأميرة البندري، منصب المدير العام وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة "الملك خالد" الخيرية، كما عملت عضوا في لجنة التحكيم لجائزة "المرأة السعودية المسؤولة – راعية".
والأميرة الراحلة، حفيدة ثالث ملوك السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيدة رابع ملوك السعودية من جهة والدتها، الأميرة موضي بنت الملك خالد بن عبد العزيز.
المصدر: سبق
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