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السعودية تعلن وفاة الأميرة جهير

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن وفاة الأميرة جهير
Reuters Faisal Nasser
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، عن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار البيان إلى أن جثمان الأميرة سيوارى الثرى، بعد صلاة العصر يوم الأربعاء، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: واس 

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