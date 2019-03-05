السعودية تعلن وفاة الأميرة جهير
Reuters Faisal Nasser
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، عن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار البيان إلى أن جثمان الأميرة سيوارى الثرى، بعد صلاة العصر يوم الأربعاء، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.
#الديوان_الملكي : وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز. https://t.co/ojaVPcQkfu#واسpic.twitter.com/v9CI2MnTyv— واس (@spagov) ٥ مارس ٢٠١٩
المصدر: واس
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