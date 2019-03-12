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وزير النقل المصري الجديد: المواطن سيشعر بنقلة نوعية كبيرة في قطاعات النقل عام 2020

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وزير النقل المصري الجديد: المواطن سيشعر بنقلة نوعية كبيرة في قطاعات النقل عام 2020
Egy.Pres.Spokesman
وزير النقل المصري الجديد
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عقد وزير النقل المصري الجديد الفريق كامل الوزير، اجتماعا مع قيادات الوزارة، مؤكدا العمل على مدار الساعة لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في كافة قطاعات النقل، سيشعر بها المواطن عام 2020.

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وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن وزير النقل أكد خلال الاجتماع، أن الفترة القادمة ستشهد استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل، والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار وزير النقل إلى أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام ينقل ملايين الركاب يوميا، وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع.

وأضاف أن العمل سيبدأ تحت استراتيجية شعارها "لا تهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب ولمسير القطارات، وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب"، ليكون المواطن المصري على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020 .

المصدر: وكالات

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