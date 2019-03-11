وزير النقل المصري الجديد يودع حياته العسكرية بكلمة أخيرة لجنوده (فيديو)

ودع وزير النقل المصري الجديد، الفريق كامل الوزير، الحياة العسكرية، بعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيينه وزيرا للنقل، حيث التقى جنوده الذين استقبلوه بتصفيق حاد.

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وكان الفريق كامل الوزير قد تخرج من كلية الفنية العسكرية عام 1980، حيث تدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، حتى أصبح مديرا للسلاح، واستمر في هذا المنصب ثلاث سنوات، وفي يوليو 2014 تم تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 رقي إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشرف الوزير على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة يأتي في مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وتولى مهمة المشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، والمشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، وكذلك المشرف العام على محور روض الفرج، وكوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".

المصدر: RT