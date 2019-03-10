برلمان مصر يوافق على تعيين السيسي ضابطا رفيعا في الجيش وزيرا جديدا للنقل

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على قرار رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، تعيين رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، لتولي حقيبة وزارة النقل.

وذكرت وكالة "الشرق الأوسط" الرسمية، أن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال "وافق في جلسته العامة اليوم الأحد، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير للتعيين في منصب وزير النقل"، خلفا لهشام عرفات الذي استقال على خلفية حادث قطار محطة مصر.

وقال عبد العال في هذا السياق إن المادتين 147 و129 من الدستور المصري تنصان على أنه لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال الرئيس كتابا لمجلس النواب بالوزارات المعنية بالتعديل، على أن يقوم رئيس المجلس بعرض الخطاب في أول جلسة للمجلس، وتكون الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

وأوضح عبد العال: "الفريق كامل الوزير شخصية معروفة لنا جميعا".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن وزير النقل الجديد أشرف على عدة مشروعات قومية أثبت خلالها الكفاءة والكفاية مع الالتزام والانضباط، كما أنه حصل على عدة أوسمة وتدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وسبق أن أعلن السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، الأحد، ترقية الوزير من رتبة لواء إلى فريق وتعيينه وزيرا جديدا للنقل بعد استقالة سلفه على خلفية حادث محطة قطارات القاهرة الأخير الذي أودى بحياة 22 شخصا.

ولدى مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم لكن تكثر فيها حوادث القطارات، وسبق أن أسفر تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا في عام 2017.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات