السيسي يعين مسؤولا عسكريا بارزا وزيرا للنقل عقب حادث القطار في محطة مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعيين اللواء أركان حرب، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، في منصب وزير النقل.

إقرأ المزيد

وقال السيسي، اليوم الأحد، خلال ندوة للقوات المسلحة: "من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه. كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وأضاف الرئيس المصري، ردا على التساؤلات حول أسباب عدم تولي الوزير هذه المسؤولية حتى الآن: "يجب أن يوافق البرلمان.. والبرلمان في إجازة الآن".

​وتابع: "عندما يعود البرلمان من إجازته سوف يحلف المرشح اليمين ليتولى المسؤولية".

وكانت مصادر موثوقة قد رجحت في وقت سابق لمراسل RT، أن يتم تعيين اللواء كامل الوزير في منصب وزير النقل، خلفا للوزير المستقيل هشام عرفات.

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في 27 فبراير، إثر حريق اندلع جراء اصطدام قاطرة قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي قبلها بدوره وكلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.

أول تصريحات لكامل الوزير بعد إعلان الرئيس السيسى اختياره وزيراً للنقل#يوم_الشهيد#السيسي#كامل_الوزيرpic.twitter.com/Sq66dfuJbQ — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) 10 mars 2019

المصدر: RT