قوات الأمن المصرية تقضي على 7 إرهابيين من عناصر "حسم" في الجيزة

تمكنت قوات الأمن المصرية اليوم الخميس من القضاء على 7 إرهابيين من عناصر حركة "حسم" قبل زرعهم عبوات ناسفة في محافظة الجيزة، بحسب مصدر خاص لـ"RT".

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وأكد المصدر، إصابة ضابط مصري بتبادل لإطلاق النار في منطقة صحراوية متاخمة للجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه تم توجيه ضربات استباقية للإرهابيين، وإجهاض مخططاتهم لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف البيان أن "مجموعة من عناصر حركة "حسم" كانت تعتزم القيام بعمل عدائي من خلال زرع إحدى العبوات في الجيزة، وكانوا يرتدون زي عمال الكهرباء للتمويه، متخذين من منطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم".

المصدر: RT