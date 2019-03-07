 
مباشر

قوات الأمن المصرية تقضي على 7 إرهابيين من عناصر "حسم" في الجيزة

أخبار العالم العربي

قوات الأمن المصرية تقضي على 7 إرهابيين من عناصر
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljxq

تمكنت قوات الأمن المصرية اليوم الخميس من القضاء على 7 إرهابيين من عناصر حركة "حسم" قبل زرعهم عبوات ناسفة في محافظة الجيزة، بحسب مصدر خاص لـ"RT".

إقرأ المزيد
رئيس الأركان المصري يتفقد القوات في سيناء

وأكد المصدر، إصابة ضابط مصري بتبادل لإطلاق النار في منطقة صحراوية متاخمة للجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه تم توجيه ضربات استباقية للإرهابيين، وإجهاض مخططاتهم لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف البيان أن "مجموعة من عناصر حركة "حسم" كانت تعتزم القيام بعمل عدائي من خلال زرع إحدى العبوات في الجيزة، وكانوا يرتدون زي عمال الكهرباء للتمويه، متخذين من منطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملايين الخليفي لم تسعفه.. الفشل أوروبيًا يلازم باريس سان جيرمان