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رئيس الأركان المصري يتفقد القوات في سيناء

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان المصري يتفقد القوات في سيناء
Sputnik
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تفقد رئيس أركان حرب القـوات المسلحـة المصرية الفريق محمد فريد قوات الجيش المصري والشرطة المتمركزة شمالي سيناء والمشاركة في الحرب على الإرهاب هناك.

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وأكد فريد أن ما تحقق من نجاحات في مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية في سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة هناك.

وطالب فريد المقاتلين المصريين باتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر لمواجهة أي اعتداءات تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

المصدر: RT

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